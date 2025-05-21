شكرا لقرائتكم خبر عن شركة موبكو تعلق على تأثير خفض الغاز المورد لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

علقت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، على قرار خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الشركة لمدة أسبوعين، بأنه سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30% حاليًا، وفق بيانين منفصلين للبورصة المصرية.

وسبق أن أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن بدء تشغيل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا، في نهاية النصف الأول من عام 2028، باستخدام تسهيلات الإنتاج بمصانع الأمونيا، وذلك بغرض التصدير بعد تلبية احتياجات السوق.

ومن المقرر إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو بتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار، وسيضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بالإضافة إلى محلل كهربي للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربي باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التي ستستخدم كوقود نظيف.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 7.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.

وحققت شركة موبكو، مبيعات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 95% من الخطة المستهدفة، واستحوذت مبيعات التصدير على نسبة 78.5% من إجمالي المبيعات وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري.