شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 199.6 مليون جنيه، موزع على عدد 1.995 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد وبدء التداول على أسهم الشركة طبقا للمواد (1 مكرر) و (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة.

ووفق قرار اللجنة، إدراج أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارًا من غدًا الخميس.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والقاهرة للإسكان والتعمير، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وسيتم زيادة الأولى من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه بزيادة قدرها 140 مليون جنيه بإصدار عدد 700 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرش للسهم، تمويلا من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2023.

وزيادة رأس مال الشركة الثانية من من 448.2 مليون جنيه إلى 530.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 82.3 مليون جنيه موزعة على 164.6 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار 2.53 جنيه، والزيادة ممولة من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الظاهرة بالمركز المالي نتيجة الاستجابة لعرض الشراء من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي بمعامل مبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم رأسمال شركة القاهرة للإسكان و التعمير مقابل 1 سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان و التعمير على أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم الى حساب احتياطي.

وزيادة رأس مال الشركة الثالثة من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه موزعة على عدد 600 مليون سهم (بواقع 1 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الارباح الظاهرة في القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر عام 2024، وأن الحق (بواقع 1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لحامل ومشترى السهم.

