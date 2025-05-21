شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف جنيه انخفاض فى أسعار سيارات إكسيد فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، الوكيل الرسمي لسيارات اكسيد الصينية في مصر عن تخفيض أسعار طرازات " إكسيد RX " بقيمة 400 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وعن اخدث قائمة سعرية لسيارات إكسيد RX 2025 فهي كالاتي:

LUXURY الفئة الأولي

سجل السعر الحالي مليون و980 ألف بدلا من 2 مليون و380 ألف جنيه

Flagship الفئة الثانية

السعر الحالي مليون و380 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و780 ألفا.

وعن أبرز مواصفات السيارة الصينية الفاخرة "إكسيد RX 2025" فهي سيارة SUV عائلية مزودة بمحرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

السيارة متوفرة بناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي مع وضعيات قيادة متعددة تناسب جميع التضاريس مما يعكس التزام إكسيد بتقديم سيارات تتناسب مع احتياجات السوق المصري المتنوعة.

وتأتي "إكسيد RX " مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مثل شاشة LCD مزدوجة بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من “سوني” مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة، مما يعزز من التفاعل مع العملاء من خلال توفير تجربة رقمية متقدمة تلبي احتياجات السائقين العصريين.

وتهتم السيارة بسلامة ركابها بشكل خاص، حيث تم تجهيز “إكسيد RX” بأحدث أنظمة السلامة المتطورة مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، مما يعزز من ثقة العملاء في جودة وأمان السيارات الصينية.