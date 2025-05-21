شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 31836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 39697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14265 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.