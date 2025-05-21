شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يواصل الصعود بعد ارتفاع الأونصة.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر في التعاملات الصباحية بحوالي 20 جنيها عقب قفزة كبيرة في الأونصة العالمية عند 3309 دولارات مما انعكس على سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 5326 جنيه

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4660 جنيهاً

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3994 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 37256 جنيها .

أونصة الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مع استمرار الإضرابات في الأسواق بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3292 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3309 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.8% ليعود الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد تدريجياً منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار يدعم صعود الذهب مجددًا

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات اليوم حيث استمر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون ضرائب ترامب في اضعاف مستويات الدولار وهو أمر إيجابي للذهب.

ويواجه مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية والإنفاق اعتراضات في مجلس النواب الأمريكي سواء من أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، حيث يرى العديدين أنه سيعمل على زيادة الضغط على التمويل الحكومي ويزيد من غموض الوضع المالية، وفق جولد بيليون.

ساعدت هذه الأوضاع على عودة ارتفاع الذهب منذ بداية هذا الأسبوع وعلى المدى المتوسط والطويل تبقى التوقعات لصالح المزيد من الارتفاع في الذهب، إلا أن أي أخبار إيجابية بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية قد تمثل عقبات قوية أمام الذهب الذي يسعى للعودة إلى المستوى التاريخي 3500 دولار للأونصة.



