شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وقيرغيزستان تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السعودية وقرغيزستان ممثلتين باتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة القيرغيزية توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - قيرغيزي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع، على هامش منتدى الأعمال السعودي - القيرغيزي المنعقد اليوم بالعاصمة بشكيك، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي باكيت صيديكوف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعددٍ من الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وشهد المنتدى، حضور رئيس مجلس الأعمال السعودي القيرغيزي أحمد الدخيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير قيرغيزستان لدى المملكة أولوقبيك ماريبوف، إلى جانب مشاركة أكثر من (100) من المستثمرين.

وأكّد رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وقيرغيزستان يأتي ثمرةً لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والقيرغيزيين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، بظل توفر فرصٍ كبيرة للتعاون بين البلدين.

واستعرض ملتقى الأعمال المشترك، فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في المملكة وقيرغيزستان، في قطاعات كالتصدير والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والمصرفية، والطاقة الكهرومائية، والزراعة، والتكنولوجيا، كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين.

يذكر أن زيارة وفد الاتحاد إلى قيرغيزستان، شهدت عقد عددٍ من اللقاءات مع المسؤولين، والجهات الحكومية، والخاصة؛ لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية.

