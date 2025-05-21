شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: السعودية تنتقل من الاستهلاك إلى الإنتاجية وتستقطب المواهب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم: إن السعودية أعادت هيكلة اقتصادها على المدى الطويل، عبر الانتقال من نموذج قائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تعقيدًا وإنتاجية، مع استمرار جذب المملكة لرؤوس الأموال والمواهب العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟" ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي والمقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الوزير على مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط مشاركته بالتأكيد على أنّ رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة، بل رحلة تحول جذرية ترتكز على كفاءة المؤسسات واتخاذ قرارات فعّالة.