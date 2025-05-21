شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الأربعاء أمام الجنيه.. ويسجل 49.8 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 21 مايو 2025 02:11 م
يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-5-2025 تراجعه أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.82 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي إلى 49.8 جنيه للشراء 49.9 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.8 جنيه للشراء 49.9 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.8 جنيه للشراء 49.9 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.8 جنيه للشراء 49.8 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.8 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع.
49.8 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع.
49.8 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع.
49.8 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع.
49.8 جنيه للشراء.
49.9 جنيه للبيع.
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