شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح كراسة شروط "سكن لكل المصرين7" لمتوسطي الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح كراسة شروط الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل عبر الموقع الإلكتروني https://shmff-reg.shmff.gov.eg ، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 4 يونيو المقبل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه ابتداءً من اليوم، يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتحميل كراسة الشروط والإطلاع عليها وتسجيل حسابات شخصية لهم، والتقديم ورفع المستندات المطلوبة على ذات الموقع لحجز وحدة سكنية، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ومصروفات التسجيل بمكاتب البريد المميكنة.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط باختيار الوحدات الراغبين في حجزها.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات.

وأوضحت مي عبد الحميد أن هذه الوحدات مطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترًا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوفر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترًا.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، فيبلغ عدد الوحدات المطروحة 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح ما بين 90 مترا إلى 127 مترًا.

وأوضحت أن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية ومساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وكذلك في مدينة شطا- خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترا والثانية مساحة 114 مترا.

وأضافت مي عبد الحميد أن محافظة البحر الأحمر تشهد طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترا ومساحة 127 مترا.

وأوضحت أنه فيما يخص محافظة الدقهلية، فيتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 120 مترا.

وأعلنت أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأضافت أن محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة) تضم 24 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وفي محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط) يوجد 169 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة) تضم 48 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا. وفي محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة) يتوافر 54 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأوضحت أن محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) يتوافر بها 766 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأشارت مي عبد الحميد الى أن محافظة القاهرة يتوافر بها وحدات سكنية في مدينة 15 مايو بواقع 1269 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة بدر بواقع 946 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وكذلك مدينة حدائق العاصمة بواقع 2543 وحدة سكنية بمساحات 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

واكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة الجيزة تشهد طرح وحدات في مدينة حدائق أكتوبر بواقع 1586 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة السادس من أكتوبر بواقع 1059 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأضافت مي عبد الحميد أن محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة) يتوافر بها 1116 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.