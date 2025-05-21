شكرا لقرائتكم خبر عن 66.24 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 1% بعد ما أثارت المخاوف من أن يؤدي الصراع الجيوسياسي إلى اضطراب الإمدادات بالشرق الأوسط الذي يعد المنتج الرئيسي للخام.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 86 سنتا أي ما يعادل 1.32% ليصل إلى 66.24 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 90 سنتا أو 1.45% مسجلة 62.93 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهر معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكر أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، زادت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري ،ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم، بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.



