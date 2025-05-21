شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 21 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.875 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 41 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ39.800 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.000 ريال

- عيار 22 سجل 37.575 ريال

- عيار 21 سجل 35.875 ريال

- عيار 18 سجل 30.750 ريال

- عيار 14 سجل 23.925 ريال

- عيار 12 سجل 20.500 ريال

- الأونصة 1275.250 ريال

- الجنيه الذهب 287.000 ريال

- الأونصة بالدولار 3312.57 دولار

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.