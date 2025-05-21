شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 31652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 39441 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 9311 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12656 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3248 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.07% ليصل إلى مستوى 13379 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 21 مليون سهم بقيمة 178.5 مليون جنيه.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة عدد 5500 سهم، 50 ألف سهم، 871 ألف سهم، 72 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 193.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 22.8 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5.7 مليون سهم، 12.3 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 22 مليون سهم، 900 سهم، 100 ألف سهم، 2 مليون سهم، 99.9 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 400 سهم، 193.6 ألف سهم، 12.35 مليون سهم، على التوالي.

وباع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 6250 سهم، 151.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، بيع المساهم بي اف ايه، عدد 18 مليون سهم بسعر 1.16 جنيه بقيمة إجمالية 20.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.36% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، إجمالي مبيعات بلغت 78.5 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مقابل 45.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 33.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 74%، وبلغ صافي الإيرادات 27.3 مليار جنيه مقابل 13.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة بقيمة 13.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 99%.

وسجل مجمل ربح الشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 70%، وسجلت الشركة أعلى ربحية في تاريخها خلال تلك الفترة تجاوزت 7 مليارات جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 36%، وسجل هامش صافي ربح الشركة 26%.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، إيرادات بلغت 1.017 مليار جنيه خلال الربع الفترة المنتهية في 28 فبراير من عام 2025 مقابل 688.6 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغ صافي الربح 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 763.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت مجموعة إي اف چي القابضة، إيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة انخفاض سنوي 34%، وانخفض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 34% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.