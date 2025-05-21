شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 21 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.725 دينار، مقارنة بـ31.750 سعر امس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.725 دينار

- عيار 22 سجل 30.000 دينار

- عيار 21 سجل 28.625 دينار

- عيار 18 سجل 24.550 دينار

- عيار 14 سجل 19.100 دينار

- عيار 12 سجل 16.350 دينار

- الاونصة 1017.800 دينار

- الجنيه الذهب 229.075 دينار

- الأونصة بالدولار 3319.01 دولار

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروع قانون ضريبي شامل.