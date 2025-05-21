شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج للأنظمة الاستثمارية في مصر خلال منتدى ريادة الأعمال النسائية في دول تجمع بريكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في المنتدى الثاني لريادة الأعمال النسائية في دول تجمع بريكس، في العاصمة الروسية، موسكو، تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من آنا نيستيروفا، رئيس الجانب الروسي في تحالف سيدات أعمال بريكس (BRICS WBA).

شارك في المنتدى حوالي 2000 من رائدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء من أكثر من 50 دولة تحت شعار "توجه بريكس نحو العالمية"، فضلاً عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، ومجموعة الآسيان، واليونيدو.

وناقشت جلسات المنتدى التحديات الدولية الراهنة وتداعياتها علي دول تجمع بريكس، وكيفية توحيد جهود دول التجمع للتغلب على تلك التحديات، وذلك في ضوء القيم الرئيسية التي يستند إليها التجمع وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين، والاحترام المتبادل والتعاون المشترك علي مختلف الأصعدة بين دول التجمع من ناحية، وبين دول التجمع والعالم.

شاركت الدكتورة داليا الهواري كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية حول "المناطق الاقتصادية الخاصة في دول بريكس" في إحدى الجلسات الرئيسية للمنتدي، حيث سلطت الضوء أثناء الجلسة النقاشية علي الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، مع التركيز علي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنظومة المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية فضلاً عن الأطر التنظيمية والتيسيرات الإجرائية التنافسية التي تميز مناخ الاستثمار في مصر، ويتمتع بها المصريون والأجانب على حدٍ سواء دون تمييز، فضلاً عن فرص التعاون وبناء الشراكات بين دول بريكس سواء علي الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف بين دول بريكس.

تأسس تحالف سيدات أعمال بريكس (BRICS WBA) في عام 2020، حيث تمت الموافقة على إعلان التأسيس من قبل قادة تجمع بريكس خلال القمة الثانية عشرة للتجمع، بهدف خلق آلية للتفاعل وتعزيز التعاون بين رائدات الأعمال وتطوير وإطلاق مشاريع ومبادرات اقتصادية متعددة الأطراف بين دول تجمع بريكس، ويعد بمثابة منصة عالمية لتعزيز الأعمال التجارية النسائية بين الدول الأعضاء في التجمع وخارجه.