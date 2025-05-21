الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 21 مايو 2025 12:16 م

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-5-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.82 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي إلى 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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