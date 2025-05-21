شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم جامعة 6 أكتوبر على إحدى محطات مونوريل مقابل 9 ملايين جنيه لمدة 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت جامعة 6 أكتوبر، على حقوق إطلاق اسمها على محطة المونوريل التي ستقام بجوار الجامعة مباشرة لمدة 30 سنة مقابل سداد 9 ملايين جنيه، وفق تقرير شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا للبورصة المصرية، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل نحو تعظيم موارد الوزارة ورفع العبء عن الموازنة العامة، من خلال إطلاق مشروع طرح محطات المونوريل على مختلف الشركات والهيئات والجامعات.

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏

والمونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير، ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

محطات مونوريل 6 أكتوبر هي "أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام – السادات – جامعة 6 اكتوبر – نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد – طريق الإسكندرية – المنصورية – المريوطية – الطريق الدائري – بشتيل – وادى النيل".