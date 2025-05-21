شكرا لقرائتكم خبر عن الجودة السعودية: السماح للمصانع المصرية بالحصول على علامة الجودة لتسهيل التصدير للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد صانع مدير إدارة علامة الجودة السعودية،" أنه بات بإمكان المصانع المصرية التقدم للحصول على علامة الجودة السعودية، وذلك بهدف تسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق السعودي وتعزيز انسيابية الصادرات بين البلدين.

وأوضح صانع، أن علامة الجودة السعودية حاصلة على اعتماد رسمي من مركز الاعتماد الخليجي، ما يعزز موثوقيتها، لكنها لا تُعد بمثابة تصريح بالتصدير إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لاختلاف متطلبات القبول بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن الاعتماد على الشهادة السعودية ممكن في المنتجات التي يشملها اتفاق اعتراف متبادل بين المملكة وبعض الدول الخليجية الأخرى، مثل المنتجات الغذائية التي يشملها اعتراف متبادل بين السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات تسهم في تقليص الإجراءات الفنية وتسرّع عمليات التصدير.

وجاءت تصريحات صانع خلال مشاركته في فعاليات "ورشة العمل المصرية السعودية لبحث متطلبات التصدير وتعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات والجودة"، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى من الجانب السعودي، من بينهم أنور القحطاني، الملحق التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن هيئة "سابر" السعودية وتم عقدها في مقر هيئة المواصفات والجودة المصرية.