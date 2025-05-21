غرفة أبها تبحث دعم مهنة “التقييم” في لقاء تعريفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أمس، لقاءً تعريفيًا، تحت عنوان “التحديات والفرص بمهنة التقييم”، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء، دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة “التقييم” وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، والفرص الواعدة في هذا القطاع.

وناقش الملتقى الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع العقاري بمنطقة عسير، سبل دعم المهنة من خلال تأهيل المقيمين، واعتماد التراخيص والعضويات اللازمة لممارسة المهنة، مما يعزز مصداقيتها ويضمن جودة المخرجات.

من جهته أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل، أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة قطاع التقييم، من خلال وضع معايير دقيقة، وبرامج تأهيلية متخصصة، مشيرًا إلى أن التقييم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية، والاستقرار في الأسواق العقارية والاستثمارية.

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