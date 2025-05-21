شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل سعر الريال السعودي انخفاضه مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، في البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.32 جنيه للبيع، و13.29 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 13.31 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.31 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 13.32 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصلسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.30 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبيبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.33 جنيه للبيع، و13.30 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.20 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 13.30 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.