شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الريال السعودي انخفاضه مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، في البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.32 جنيه للبيع، و13.29 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 13.31 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.31 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 13.32 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.30 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.33 جنيه للبيع، و13.30 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.20 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 13.30 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.