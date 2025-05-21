شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الدولار انخفاضه مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، في البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.96 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 49.92 جنيه للبيع، و49.82 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 49.94 جنيه للبيع، و49.84 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 49.90 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.98 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 49.92 جنيه للبيع، و49.82 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 49.90 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء.