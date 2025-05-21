شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل سعر الدولار انخفاضه مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.96 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 49.92 جنيه للبيع، و49.82 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 49.94 جنيه للبيع، و49.84 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 49.90 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصلسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 49.93 جنيه للبيع، و49.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 49.98 جنيه للبيع، و49.89 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 49.92 جنيه للبيع، و49.82 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، 49.90 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام