شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المواصفات والجودة: تعاون مصري سعودي لدعم التواجد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن التعاون القائم بين الهيئة ونظيرتها السعودية "ساسو" أسفر عن نتائج ملموسة في تسهيل حركة التجارة بين مصر والمملكة، إلى جانب تعزيز الحضور المشترك في المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة.

وجاء ذلك خلال فعاليات "ورشة العمل المصرية السعودية لبحث متطلبات التصدير وتعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات والجودة"، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى من الجانب السعودي، في مقدمتهم أنور القحطاني، الملحق التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وممثلو هيئة "سابر" السعودية.

وأوضح صوفي أن هذا التعاون المثمر يعكس حرص البلدين على دعم بعضهما البعض في المحافل والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بما يعزز من دور الدولتين في صياغة وتطبيق المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت شهادات مطابقة تحمل اعتمادًا دوليًا، وهو ما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية والسعودية للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية بثقة وجودة معترف بها دوليًا.

وقال رئيس الهيئة إن ورشة العمل المشتركة بين الجانبين تستهدف تعزيز التعاون الفني وتقديم التيسيرات اللازمة للشركات، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.



