شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بسعر الذهب اليوم بمستهل التعاملات في مصر.. عيار 21 يسجل 4630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر في التعاملات الصباحية عقب قفزة كبيرة في الأونصة العالمية وكذلك في سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 5291 جنيها

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4630 جنيها

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3961 جنيها

- سعر الجنيه الذهب 37040 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب العالمي بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات مرتفعة عند 3281 دولارا بعد أن سجلت الأونصة أدنى مستوى عند 3204 دولارات للأونصة.

التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم.

خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل".