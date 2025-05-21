شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وكالة التعاون التنموي بجمهورية لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع مختلف المنظمات التنموية الدولية المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة، لتعزيز سبل التعاون المشترك مع تلك الجهات بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ثنائية لدعم القطاع فى مصر، بالإضافة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في الخارج.

وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة الزيارة التي أجراها ممثلو وكالة التعاون التنموي بجمهورية لاتفيا CFLA إلى جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة وذلك كبداية لبحث سبل التعاون ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع سفارة لاتفيا بمصر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن اللقاء مع ممثلي وكالة التعاون التنموي بجمهورية لاتفيا CFLA جاء استكمالا للتعاون التي الذي انطلق بين الجانبين في ديسمبر الماضي بتمثيل جمهورية لاتفيا في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، حيث جاء اللقاء لبحث مدى توافق برامج التعاون التنموي مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، لا سيما في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة استعراض تجربة وكالة CFLA في تقديم الدعم الفني لقطاع المشروعات الصغيرة وكذلك التنسيق بشأن تنفيذ مشروعات ثنائية مع جهاز تنمية المشروعات في المستقبل القريب تتضمن تنفيذ برامج تدريبية موجهة للشباب والمرأة وتقديم الدعم لحاضنات ومسرعات الأعمال والتوسع في التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وكانت قد أكدت سفارة جمهورية لاتفيا عن رغبتها في التعرف على الأنشطة والمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات وآليات عمله واستكشاف مجالات التعاون المشترك المحتملة.

وحضر الاجتماع التمهيدي مع ممثلي الوكالة الدكتور رأفت عباس والسيد حاتم العشري نائبي رئيس جهاز تنمية المشروعات، وذلك بحضور السيدة إيڤا يوسته مسؤولة الشؤون التجارية بالسفارة.