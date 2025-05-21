شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صوفي: تعاون مصري سعودي لتعزيز الاعتراف المتبادل ورفع تنافسية المنتج المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتقوية جسور التعاون الفني مع الجهات النظيرة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وضمان توافقه مع متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف صوفي، أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الجانبين المصري والسعودي لدعم حركة التجارة والصناعة، مشددًا على أهمية تعزيز الاعتراف والتفويض المتبادل للأنشطة المقدمة من هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة المواصفات السعودية، كخطوة استراتيجية نحو تسهيل انسياب السلع وتحسين بيئة التصدير.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي مصر لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة حصتها في الأسواق العربية والدولية، مشيرًا إلى أن التكامل الفني بين الهيئات المعنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

وجاء ذلك خلال فعاليات "ورشة العمل المصرية السعودية لبحث متطلبات التصدير وتعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات والجودة"، التي شهدت حضورًا رفيع المستوى من الجانب السعودي، في مقدمتهم أنور القحطاني، الملحق التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وممثلو هيئة "سابر" السعودية.

كما شارك في الورشة الدكتور هاني الدسوقي، رئيس المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس التصديرية المصرية، وممثلين عن قطاع التمثيل التجاري المصري، في إطار جهود موسعة لتطوير منظومة الصادرات وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.



