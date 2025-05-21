شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ستوكس 600.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا 0.7%، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في 8 أسابيع.

وتقدمت معظم بورصات المنطقة، إذ اقتربت أسواق ألمانيا وأيرلندا من مستوى غير مسبوق، بينما سجّل المؤشر الإسباني أعلى مستوى منذ 2008.

وصعد المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 1.8%، كما تقدم المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات 1.7%.