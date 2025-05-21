الاقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-5-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-5-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 21-5-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.82 جنيه للشراء ،و  49.95 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.86 جنيه للشراء.
49.96  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.90  جنيه للشراء.
50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.86 جنيه للشراء.
49.96  جنيه للبيع.
.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.86 جنيه للشراء.
49.96 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.86 جنيه للشراء.
49.96 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements