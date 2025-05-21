شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ389.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 389.75 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 389.75 ريال

عيار 22 سجل 357.25 ريال

عيار 21 سجل 341.00 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الأونصة 12122.25 ريال

الجنيه الذهب 2728.25 ريال

الأونصة بالدولار 3235.71 دولار



شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا يوم امس الثلاثاء، وذلك فى ظل تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما قلل من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.