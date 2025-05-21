شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط متأثرة بتوقعات حذرة للاقتصاد الصيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط دون تغيير يذكر عند التسوية يوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات حذرة للاقتصاد الصيني، وديناميكيات السوق العالمية.
وهبط خام برنت 16 سنتًا، 0.2% إلى 65.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا، 0.2% إلى 62.56 دولار.
وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، ما زاد الضغط على أسعار النفط.
وهبط خام برنت 16 سنتًا، 0.2% إلى 65.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا، 0.2% إلى 62.56 دولار.
أخبار متعلقة
ارتفاع أسعار النفط مع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
مكاسب للأسبوع الثاني.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية