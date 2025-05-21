الاقتصاد

استقرار أسعار النفط متأثرة بتوقعات حذرة للاقتصاد الصيني

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واس - نيويورك 0 تبليغ

استقرار أسعار النفط متأثرة بتوقعات حذرة للاقتصاد الصيني

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط دون تغيير يذكر عند التسوية يوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات حذرة للاقتصاد الصيني، وديناميكيات السوق العالمية.
وهبط خام برنت 16 سنتًا، 0.2% إلى 65.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا، 0.2% إلى 62.56 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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