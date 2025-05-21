شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-5-2025 تقلب الموازين.. هل حان وقت الشراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن انخفض سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق، تراجعاً بنحو 15 جنيهاً، ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 5228 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 21: 4595 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,760 جنيهاً

سجل سعر الأونصة الذهب عالمياً ارتفاعاً واضحاً، متأثراً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية ومخاوف الأسواق من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1" من قبل وكالة موديز، بسبب ارتفاع مستويات الدين والعوائد.

وقد لامس سعر الأونصة أدنى مستوى عند 3204 دولارات خلال الجلسة قبل أن يصعد مجدداً إلى 3281 دولاراً، في ظل تغير اتجاهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

توقعات الذهب

يشير التحليل الفني إلى أن السوق يشهد تحركاً عرضياً لسعر الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة قد تحرك الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً خلال الأيام المقبلة.