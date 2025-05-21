شكرا لقرائتكم خبر عن شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين من فئة متوسط الدخل عن وحدات سكنية بمساحات مناسبه وبسعر مناسب بعيدا عن الأسعار المغالي فيها المطروحه من قبل شركات التطوير العقاري، وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح 15 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 متر وحتي 127 متر، في عدد من المدن والمحافظات.. ونستعرض لك عزيزي القارئ أبرز شروط الحجز ومن بينها.

١- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما .

٢- لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاما .

٣- إلا يكون سبق له الحصول علي وحدة سكنية من مشروع سكن لكل المصريين او قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي .

٤- ان يكون من مواليد المحافظة المراد التقدم بها.

او العاملين بها او المقيمين بها .

٥- لا يتخطي الحد الاقصي للدخل الشهري للاسرة عن 25 ألف جنيه ، وللأعزب عن 14 ألف جنيه .

٦- الحجز بنظام اسبقية الحجز .

٧- أنظمة الاستلام مختلفه ومتنوعه منها الاستلام الفوري ، والاستلام خلال 18 شهر، والاستلام خلال 38 شهر.

٨- يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

٩- سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط.

١٠- سيتم تخصيص فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

١١- بعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها.

١٢- سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.