شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ36880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب فى مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيه.

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيه.

- عيار 14: 3073.33 جنيه.

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا

و رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعات سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولارا، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.