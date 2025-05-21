شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصرى 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء و50 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.9 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

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