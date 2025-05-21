شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن دراجون تتصدر مبيعات الميكروباص بنسبة 56% بالربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت العلامة الصينية "جولدن دراجون" مبيعات "الميكروباص" في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بعدما استحوذت على حصة سوقية 56%، من جملة مبيعات القطاع، مسجلة نحو 761 مركبة ، وفقًا لأحدث تقرير صادر "اميك" مجلس معلومات سوق السيارات.

وجاءت " كينج لونج" فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 26% بإجمالي بيع 357 مركبة، تبعتها "فوتون" فى المركز الثالث بحصة بلغت 8% بواقع 103 وحدات، ثم "تويوتا" بحصة قدرها 7% بإجمالى 95 وحدة .

وظهرت "شيفروليه" فى المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى "الميكروباص" في مصر بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 46 مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري .

يذكر أن تقرير "اميك 2025 " مجلس معلومات سوق السيارات في مصر قد أوضح ان علامة " شيفروليه " استطاعت تصدر قائمة مبيعات الشاحنات في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بحصة سوقية 76% مسجلة بيع 4053 مركبة.

وجاءت ماركة " مرسيدس mcv " في المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات، خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، بحصة سوقية 6.1% محققة بيع 326 مركبة، ثم ماركة "ميتسوبيشي" بنسبة 5.1% بنحو 274 وحدة

تلتها ماركة " جي إم سي " في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.2% مسجلة بيع 225 شاحنة، تلتها ماركة " تويوتا " في المركز الخامس بنسبة 3.2% بإجمالى 168 مركبة

ثم ماركة "سوزوكي" بالمرتبة السادسة بحصة سوقية 2.7% مسجلة بيع 144 شاحنة، وماركة "رينو" بنسبة قدرها 1.1% بإجمالى 60 وحدة، ثم ماركة " هيونداي " بحصة قدرها 0.3% محققة بيع 18 مركبة

وماركة "فولفو" في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.2% مسجلة مبيعات 12 شاحنة، واخيرا ماركة "شاكمان" بنسبة قدرها 0.2% بواقع 11 مركبة.