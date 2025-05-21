شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 1% مع استمرار ضعف الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يزيد على 1%، يوم الثلاثاء، مدعومة باستمرار ضعف الدولار، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 3280.32 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.5% إلى 3283.10 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 3.8% إلى 1035.53 دولار، وارتفع البلاديوم 2.7% إلى 1001.25 دولار.

بينما زادت الفضة 1.3% إلى 32.78 دولار للأونصة.