شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أيام من الارتفاع.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء، على تراجع، بعد ارتفاعها المستمر خلال الأيام الستة الماضية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.4%، وهو أول تراجع له منذ 7 أيام، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.

كما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.4% في ختام التعاملات.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قيمة الدولار استقرارًا نسبيًا، بعد اضطرابها لفترة قصيرة يوم الاثنين نتيجة إعلان "موديز" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي.