شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر 21 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق، تراجعاً بنحو 15 جنيهاً أمس.

ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب الآن في مصر، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والمحلية، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة مساء اليوم:

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24: 5228 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 21: 4595 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,760 جنيهاً



تحركات الذهب عالمياً

سجل سعر الأونصة الذهب عالمياً ارتفاعاً واضحاً، متأثراً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية ومخاوف الأسواق من تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1" من قبل وكالة موديز، بسبب ارتفاع مستويات الدين والعوائد.

وقد لامس سعر الأونصة أدنى مستوى عند 3204 دولارات خلال الجلسة قبل أن يصعد مجدداً إلى 3281 دولاراً، في ظل تغير اتجاهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

توقعات سعر الذهب في مصر

يشير التحليل الفني إلى أن السوق يشهد تحركاً عرضياً لسعر الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة قد تحرك الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً خلال الأيام المقبلة.