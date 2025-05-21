شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليار جنيه عوائد من الشراكة مع القطاع الخاص فى نيو هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى استكمال مخطط تطوير مدينة نيو هليوبوليس كأحد أبرز المشروعات العمرانية الجديدة التي تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات السكن العصري المتكامل. وتأتي أهمية تطوير هذه المدينة في إطار التوجه الوطني نحو توسيع الرقعة العمرانية وخلق مجتمعات حضرية مستدامة خارج مناطق الزحام في وسط القاهرة.

تقع مدينة نيو هليوبوليس على مساحة تتجاوز 5400 فدان شرق القاهرة، وتتميز بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة وطريق القاهرة – الإسماعيلية، مما يمنحها أهمية استثمارية وسكنية عالية، وتتبنى الشركة رؤية متكاملة لتنفيذ المدينة تشمل وحدات سكنية متنوعة، ومشروعات خدمية، ومراكز تجارية، ومساحات خضراء واسعة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.

يمثل المشروع إضافة قوية لحركة البناء والتنمية العمرانية فى مصر، ويُعد نموذجًا للشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تسعى الشركة بقيادة الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات داخل المدينة، بما يساهم في تسريع معدلات الإنجاز وتوفير تمويل إضافي.

ويسهم مشروع تطوير نيو هليوبوليس في تحفيز الاقتصاد من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع المقاولات والخدمات، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد. كما يعزز المشروع موارد شركة مصر الجديدة للإسكان، مما ينعكس إيجابًا على نتائج أعمالها ويعزز دورها كمطور عقاري حكومي فاعل في السوق.

ويُعد مشروع نيو هليوبوليس نموذجًا على أهمية التوسع العمرانى المدروس، وربطه بالبنية التحتية الحديثة والنمو الاقتصادى، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية في السنوات المقبلة.

وفق المصادر تُعد مدينة نيو هليوبوليس، التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التطوير العقاري. من خلال هذه الشراكات، تمكنت الشركة من تحقيق عوائد مالية كبيرة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مواردها الذاتية.

ومن أبرز الشراكات والعوائد المتوقعة شراكة مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير علي مساحة 491 فدانًا.

وإجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عامًا.

وتبلغ حصة مصر الجديدة 70.9 مليار جنيه، بحد أدنى مضمون 53.18 مليار جنيه يُسدد على 9 سنوات.

وتبلغ نسبة المشاركة 36.5% من الوحدات نصف التشطيب، و20% من قيمة التشطيب في حالة البيع بالتشطيب.

علاوة على شراكة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي بمساحة 865 فدانًا.

بإجمالي الإيرادات المتوقعة 160 مليار جنيه.

وتبلغ حصة مصر الجديدة 28%، أي ما يُعادل نحو 39.7 مليار جنيه.

وكذلك شراكة مع شركة MG Developments على مساحة 77.91 فدانًا.

ويصل العائد المتوقع نحو 3 مليارات جنيه خلال 7 سنوات.

إجمالًا، تُقدّر العوائد المتوقعة من شراكات القطاع الخاص في مدينة نيو هليوبوليس بأكثر من 300 مليار جنيه خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 عامًا. تُسهم هذه الشراكات فى تعزيز موارد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري المصرى.