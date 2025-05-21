الاقتصاد

هل تشترى أم تنتظر؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وسط توتر الأسواق

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هل تشترى أم تنتظر؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وسط توتر الأسواق

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 21 مايو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء فى مصر.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيه.

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيه.

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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