شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3073.33 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء فى مصر.

سعر الذهب اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيه.

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيه.

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.