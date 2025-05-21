شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفقد 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، متأثراً بتحركات محدودة في السعر العالمي لأونصة الذهب، والتي صعدت إلى مستوى 3281 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم:

عيار 24: 5228 جنيهاً للجرام

عيار 21: 4595 جنيهاً للجرام

عيار 18: 3921 جنيهاً للجرام

الجنيه الذهب: 36,760 جنيهاً



وجاءت التحركات في السوق العالمية مدفوعة بتزايد المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب تداعيات قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة "Aaa" إلى "Aa1"، في ظل ارتفاع مستويات الدين والعوائد الأمريكية إلى مستويات تتجاوز ما تسجله دول أخرى ذات تصنيف مماثل.

وشهد سعر أونصة الذهب العالمية تقلبات واضحة خلال جلسة اليوم، إذ سجلت أدنى مستوى عند 3204 دولارات قبل أن تعاود الارتفاع إلى 3281 دولاراً، وهو ما يعكس حالة الترقب في الأسواق ومحاولات المستثمرين إعادة تقييم المشهد الاقتصادي والسياسي الراهن.

ويأتي هذا التراجع المحلي رغم الارتفاع العالمي الطفيف، نتيجة لتقلص نطاق الحركة العرضية للذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في حال استمرار الضبابية على الساحة الدولية.