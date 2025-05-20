شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5268.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر..

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيها

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيها

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري