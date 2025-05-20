شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار خلال آخر تعاملات داخل البنوك، استقرار مقابل الجنيه، حيث سجل بالبنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلى عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.9 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.