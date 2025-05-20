شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية للنظم التعليم الحديثة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.58%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.7 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، 104 آلاف جنيه، 39.8 مليون جنيه، 150.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 325.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.53%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 10.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.78%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 10 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.710 بنسبة تراجع بلغت 11.25%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 98.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.