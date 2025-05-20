شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى التعاملات المسائية بعد تراجع عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر في التعاملات المسائية مساء اليوم عقب هبوط الذهب بحوالي 15 جنيها، وذلك مع تحرك محدود في سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مستويات 3281 دولارا.



أسعار الذهب اليوم



- سعر الذهب عيار 24 يسجل 5228 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4595 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3921 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب 36760 جنيهًا

وارتفعت أسعار الذهب العالمي بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات مرتفعة عند 3281 دولارا بعد أن سجلت الأونصة أدنى مستوى عند 3204 دولارات للأونصة.



التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم.



خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل".