الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4610 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4610 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.

عيار 24: 5268.5 جنيها

-  عيار 21: 4610 جنيهات.
- عيار 18: 3951.5 جنيها
- عيار 14: 3073.33 جنيها
- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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