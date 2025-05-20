شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4610 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.

عيار 24: 5268.5 جنيها

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيها

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



