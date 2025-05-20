شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية للنظم التعليم الحديثة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.58%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.7 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، 104 آلاف جنيه، 39.8 مليون جنيه، 150.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 325.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات المشروعات الصناعية الهندسية، وبي انفستمنتس القابضة، والمطورون العرب القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 7.45 مليون سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 114.9 ألف سهم، 70 سهمًا، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 470 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والقابضة المصرية الكويتية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.53 مليون سهم، 48 ألف سهم، 24.6 ألف سهم، 706.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 6401 سهم.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمطورون العرب القابضة، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 20 ألف سهم، 25.3 مليون سهم، 1.4 مليار سهم، على التوالي.



صفقات

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر، عدد 625 ألف سهم بسعر 1.745 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.016% إلى 4.916%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة حق اكتتاب برميم هيلثكير جروب، بيع المساهم Premium Diagnotics، عدد 2.1 مليون سهم بسعر 0.011 جنيه بقيمة إجمالية 23.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 13.94% إلى 4.53%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في نفس الشركة، اشترى المساهم هالة سمير مصطفى أحمد، عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.011 جنيه بقيمة إجمالية 24 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.44% إلى 10.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شراء المساهم إسلام محمد صبحي رشاد عدد 315.2 ألف سهم بسعر 2.388 جنيه بقيمة إجمالية 752.7 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.64% إلى 11.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر، عدد 74.5 مليون سهم بسعر 0.23 جنيه بقيمة إجمالية 17.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.488559% إلى 10.453%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

وفي نفس الشركة، باع المساهم أحمد طارق خليل علي، عدد 125.3 مليون سهم بسعر 0.23 جنيه بقيمة إجمالية 28.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 27.5% إلى 25.9%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 40.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 36.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 140.4 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 664.5 ألف جنيه.

وفي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 84 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 87.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة انخفاض سنوي 4.14%، وبلغ صافي الربح 2.2 مليون جنيه مقارنة مع 910 آلاف جنيه، بنسبة نمو سنوي 144%.

المنصورة للدواجن

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، توقيع عقد شراء مزرعة دواجن بمنطقة النوبارية بإجمالي مساحة أكثر من 52 ألف متر مربع بقيمة 31.4 مليون جنيه، بتكلفة استثمارية متوقعة للمشروع حتى بداية التشغيل 100 مليون جنيه، ويهدف هذا التوسع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لنشاط التسمين من 2 مليون طائر إلى 4.8 مليون طائر سنويًا، بزيادة قدرها 2.8 مليون طائر سنويًا.