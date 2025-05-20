شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سامكريت للتنمية العمرانية بقيمة 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 97 ألف سهم بقيمة 60 مليون جنيه، وصفقتين على الشركة المصرية لطحن الحبوب بحجم تداول 104 آلاف سهم بقيمة 30.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة أوكي سكاي لينك للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري والصناعي بحجم تداول 1875 سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 499 ألف سهم بقيمة 100.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 58 عملية.

كانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.4 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.58%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 32.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.74%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.7 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، 104 آلاف جنيه، 39.8 مليون جنيه، 150.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 325.2 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.