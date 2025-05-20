شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. بورصة موسكو تغلق على تراجع وتباين سعر صرف الروبل والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع (53.57) نقطة، ما نسبته (1.86%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2829.06) نقطة.وأنهى مؤشر RTS على انخفاض بنسبة (1.73%)، ما يعادل (19.52) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1109.75) نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 35.52 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.4137 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 19.64 كوبيكًا، ليبلغ 90.5098 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 4 كوبيكات، ليصل إلى 11.1179 روبل.