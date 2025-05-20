الاقتصاد

تباين أداء الجنيه الإسترليني.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع

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  • تباين أداء الجنيه الإسترليني.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع 1/3
  • تباين أداء الجنيه الإسترليني.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع 2/3
  • تباين أداء الجنيه الإسترليني.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع 3/3

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
ووصل تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية إلى (1.3369) دولار أمريكي، بارتفاع (0.05) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1878) يورو بنسبة (0.06) في المئة.
الجنيه الإسترليني - forbes

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.95) في المئة.
بورصة لندن - أرشيفية اليوم

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (82.92) نقطة، ليصل عند مستوى (8782.23) نقطة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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