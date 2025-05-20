شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الجنيه الإسترليني.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".ووصل تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية إلى (1.3369) دولار أمريكي، بارتفاع (0.05) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1878) يورو بنسبة (0.06) في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.95) في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (82.92) نقطة، ليصل عند مستوى (8782.23) نقطة.