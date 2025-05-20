شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 12 مليار ريال.. 217 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

السلع والخدمات المتنوعة

نقاط البيع الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 11 - 17 مايو 2025م, (217.622.000) عملية، بقيمة (12.386.705.000) ريال، مقابل (13.101.028.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية (5.494.000) بقيمة (688.287.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء (1.652.000) بقيمة (330.167.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (125.000) بقيمة (164.678.000) ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.118.000) بقيمة (153.806.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (16.757.000) بقيمة (929.744.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (7.834.000) بقيمة (790.199.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث (1.218.000) بقيمة (261.840.000) ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق (619.000) بقيمة (218.217.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة (724.000) بقيمة (47.046.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (227.000) بقيمة (330.450.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة (22.718.000) بقيمة (1.525.934.000) ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة (2.449.000) بقيمة (229.483.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي (59.327.000) بقيمة (1.764.003.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (51.044.000) بقيمة (1.802.312.000) ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (1.904.000) بقيمة (98.396.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل (2.821.000) بقيمة (703.758.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى (41.591.000) بقيمة (2.348.269.000) ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (70.560.000) بقيمة (4.502.701.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.252.000) بقيمة (393.385.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (8.560.000) بقيمة (435.064.000) ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.742.000) بقيمة (238.062.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.785.000) بقيمة (193.431.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.188.000) بقيمة (153.570.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (4.905.000) بقيمة (291.876.000) ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.698.000) بقيمة (377.152.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (9.074.000) بقيمة (640.596.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (25.854.000) بقيمة (1.748.052.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (74.002.000) بقيمة (3.412.816.000) ريال.